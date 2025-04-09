Александр Климов: песня «Станица Ключевая» — это связь между прошлым и настоящим

Гости программы «Хорошее утро» — группа «Ключевой момент»: руководитель Александр Климов, певцы Сергей Пивоваренок и Ксения Терентьева.

На телеканале «Кубань 24» каждую среду рассказывают о муниципалитетах региона в рамках рубрики «День района». Так, 9 апреля выпуск посвятили Горячему Ключу. На программу «Хорошее утро» специально приехала группа «Ключевой момент». Музыканты исполнили песню «Станица Ключевая», а после Александр Климов поделился о чем эти стихи, какие планы у группы на ближайший год и каких успехов в творчестве уже удалось достичь.