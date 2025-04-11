Александр Иванов: впереди у Солнца еще миллиарды лет жизни

Гости программы «Детали» — руководитель Центра астрономии и космонавтики краснодарского регионального отделения РГО, заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов, заведующий лечебно-диагностического отделения, врач терапевт-эндокринолог клиника «Медсонар» Юрий Абрамов, врач-педиатр сети клиник BabyLab Нина Габуева.

С начала года Земля столкнулась с серией мощных геомагнитных штормов. В апреле отмечен очередной пик геомагнитной активности — Землю накрыла магнитная буря средней интенсивности. Это явление нередко вызывает беспокойство у метеозависимых людей, оно также может влиять на работу связи, техники и навигационных систем.

Причиной магнитных бурь являются мощные выбросы с поверхности Солнца. О том, как солнечные бури влияют на нашу повседневную жизнь, кому стоит быть особенно внимательным в такие дни и И что делают ученые, чтобы предсказать и минимизировать их последствия, рассказали в программе «Детали».