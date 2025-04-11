Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Александр Храмцов: предприниматели активно переходят на новую ступень в бизнесе

Ссылка https://kuban24.tv/item/aleksandr-hramtsov-predprinimateli-aktivno-perehodyat-na-novuyu-stupen-v-biznese
Александр Храмцов: предприниматели активно переходят на новую ступень в бизнесе
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — начальник Центра поддержки предпринимательства Фонда развития бизнеса Краснодарского края Александр Храмцов, создатель Гуманистического института интуитивного танца Анастасия Солдатова, автор книги «Не держи язык за зубами», основатель клуба ораторов Евгения Герасимчук-Карпова.


На самозанятых пришлось примерно 16% от общего количества заявлений на регистрацию товарных знаков в стране — таковы данные Роспатента. Согласно данным ведомства, наибольшее количество заявок поступает от производителей одежды и обуви.

В целом, сейчас статус самозанятого набрал популярность в стране, в частности, в Краснодарском крае. В этом сегменте работает около 600 тыс. человек. Им в помощь работают меры поддержки в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Как кубанским самозанятым помогают развивать бизнес — узнали в «Деталях».

Автор: Валерия Казанцева

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях