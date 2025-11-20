Александр Горбачев: мы специализируемся на производстве гибридов подсолнечника

Гость программы «Детали» — заместитель генерального директора компании «НЬЮСИД» Александр Горбачев.

В Краснодарском крае проходит международная сельскохозяйственная выставка «ЮгАгро». Это самая крупная в России выставка сельхозтехники, оборудование, материалы для производства, переработки растеневоческой сельхозпродукции. В ней участвуют более 600 ведущих российских иностранных производителей и поставщиков.

Обеспечить Россию собственным высококачественным пассивным материалом — это цель одной из компаний, которая участвует в «ЮгАгро». На чем специализируется компания, какой год участвует в выставке и какой от этого эффект обсудили в программе «Детали».