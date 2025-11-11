Александр Джеус: Кубань является местом притяжения мотогонщиков со всей страны

Гости программы «Детали» — президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус, главный тренер сборной команды Краснодарского края по мотокроссу Евгений Михайлов, руководитель Регионального центра спортивной подготовки № 1 Игорь Воронов, трехкратный победитель Первенства России по мотокроссу, призер чемпионата мира 2016 по мотокроссу Алексей Орлов.



Краснодарский край вновь подтвердил свои лидерские позиции в области мотоспорта, заняв третье место в престижном конкурсе «Лучший мотоспортивный регион» в Москве. В этом соревновании принимали участие 25 субъектов страны, оценка проводилась по множеству критериев, включая развитие различных дисциплин, активность спортсменов, организацию мероприятий и подготовку молодежи.

Краснодарский край продемонстрировал впечатляющие результаты, набрав 755 баллов. Эта награда не только является признанием достижений, но и отражает совместные усилия всех, кто вовлечен в развитие мотоспорта в крае.