Александр Докучаев: в 2025 году на Кубани отремонтируют 29 воинских захоронений

Гости программы «Детали» — начальник отдела по работе с допризывной молодежью департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Докучаев, начальник архивного отдела администрации Новопокровского района Наталья Железнева, руководителем Краснодарского регионального отделения «Поисковое движение России» Александр Шепелев, начальник отдела военно-патриотического воспитания и увековечения памяти погибших защитников Отечества военно-патриотического центра «Патриот» Полина Никитина.

На Кубани в этом году по поручению губернатора отремонтируют 29 воинских захоронений. На эти цели предусмотрено 100 млн рублей. Приведение в порядок мест захоронения воинов является одной из важных задач подготовки к празднованию юбилея Победы, к этому активно привлекают молодежь.

Какие мероприятия и акции проводят для патриотического воспитания допризывной молодежи — рассказали в «Деталях».