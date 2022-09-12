Александр Брод: выборы в Краснодарском крае прошли без серьезных нарушений

Александр Брод. Фото Станислава Красильникова/ТАСС

Об этом сообщил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

По его словам, выборы в Краснодарском крае прошли живо, динамично, со своей интригой. Эксперт отметил, что Кубань — регион перспективный, здесь серьезный пул партий, общественных сил, серьезные интересы бизнеса — все это обеспечивает динамику избирательным процессам.

«Так произошло и в этом году. Выборы были высококонкурентными, с минимальным количеством отказов. В них принимало участие большое количество новых лиц, которые раньше не участвовали в избирательных процессах, но показали свою состоятельность, свой профессионализм, свое желание участвовать в публичной политике», — сказал Александр Брод.

Эксперт отметил серьезную подготовку, которую провели в Краснодарском крае к выборам по линии и органов власти, и избирательной системы, и институтов гражданского общества.

«Избирательные участки были хорошо оснащены, снабжены камерами видеофиксации. В регионе более 17 тыс. общественных наблюдателей обеспечивали необходимую правовую доступную и открытую среду при голосовании, и могу сказать, что выборы в регионе прошли без грубых проблем, без серьезных нарушений, без срывов. Да, были обращения о незаконной агитации, о вмешательстве в деятельность избирательных комиссий, организационные, процедурные вопросы, связанные с прошивкой списков избирателей, опечатыванием ящиков для голосования, вопросами надомного голосования. Конечно, были и проблемы, связанные с недобросовестным поведением наблюдателей — представителей одной из партий, которые, видимо, не были уверены в своей тотальной победе, но заранее пытались создать проблемный, конфликтный фон на избирательных участках. Они наводняли избирательные комиссии жалобами, писали различные пасквили в СМИ, в социальные сети, провоцировали скандалы, но ничто это не смогло омрачить ход избирательной кампании. Ну и, конечно, досадный инцидент в городе Геленджик на одном из участков. Продолжается проверка правоохранительных органов. Но должен сказать, что самого вброса не зафиксировано. А откуда появились бюллетени, что с ними хотели сделать – пусть это устанавливает следствие. Самое главное, что выборы на данном участке не остановились, срыва в работе комиссии не было, и люди продолжали идти», — сообщил председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Также Александр Брод отметил, что население Кубани, по сравнению с другими регионами, хорошо проинформировано о выборах, политические партии активны, институты гражданского общества вносят серьезный вклад в организацию выборов.

«Общественный штаб был активен, он вел мониторинг всех стадий избирательного процесса — выдвижения, регистрации кандидатов, агитации. Штаб состоит из авторитетных людей, он был заметен, ему в очередной раз поверили жители региона, они были уверены в том, что их голоса не украдут, а общественники обеспечат необходимую законность, открытость и демократизм на избирательных участках. Я уверен, что прошедшие выборы и в ЗСК и выборы местного уровня обеспечат приток в публичную политику новых лидеров, которые и дальше будут вести регион по пути развития и совершенствования качества жизни граждан Кубани», — добавил эксперт.

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