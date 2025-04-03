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Александр Брижак: спорт прививает детям любовь к здоровому образу жизни

Ссылка https://kuban24.tv/item/aleksandr-brizhak-sport-privivaet-detyam-lyubov-k-zdorovomu-obrazu-zhizni
Александр Брижак: спорт прививает детям любовь к здоровому образу жизни
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — руководитель ГБУ «Краевая крейсерско-парусная школа» департамента молодежной политики Краснодарского края Александр Брижак, руководитель Славянского филиала ГБУ «Краевая крейсерско-парусная школа» департамента молодежной политики Краснодарского края Владимир Свечников, главный специалист отдела летнего отдыха ГБУ «Краевая крейсерско-парусная школа» департамента молодежной политики Краснодарского края Анна Ватулина.

В краевой крейсерско-парусной школе оборудована новая площадка для паркура. В скором времени на ней начнутся занятия для молодых спортсменов новой секции. Важно, что на ней ребята смогут не только совершенствовать свои навыки, но и встречаться с единомышленниками.

Школа ведет свою деятельность уже 25 лет. Она активно развивает экстремальные виды спорта, водный туризм и реализует физкультурно-спортивные проекты. Также занимается организацией летнего отдыха молодого поколения и популяризирует здоровый образ жизни. В программе «Детали» представили некоторые необычные и очень увлекательные программы, которые обязательно стоит попробовать детям.

Автор: Игорь Щеткин

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