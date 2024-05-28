Акциз на медицинский спирт планирует ввести Минфин РФ

В ведомстве полагают, что эта мера увеличит цену препаратов, использующихся для производства нелегального алкоголя.

С инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Согласно законопроекту, налог будут взимать с производителей фармсубстанции этанола и изготовителей спиртосодержащих лекарств, покупающих эту субстанцию. Сейчас при продаже этанола фармпроизводителям действует нулевая ставка акциза.

Так, ставка акциза с 1 января по 31 декабря следующего года составит 669 руб. за литр безводного этилового спирта, а с 1 января по 31 декабря 2026 года — 696 руб. за литр. Льготный порядок предусмотрен только в случае, если медицинский спирт используется для производства препаратов, включенных в специальный перечень Правительства РФ. Законопроект нацелен на сокращение источников для производства нелегального алкоголя, пишет «Ъ», ссылаясь на «Ведомости».

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