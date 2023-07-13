Акция в поддержку бойцов СВО пройдет 15 июля в Горячем Ключе

Мероприятие состоится у городской администрации.

С таким предложением выступили активисты городских молодежных организаций. Все поддержали инициативу и начали основательную подготовку.

В программе — патриотический концерт с участием детских и взрослых коллективов. Он пройдет с с 11:00 до 13:00. К показательным выступлениям готовятся кадеты из Поста № 1. Также организуют работу полевой кухни, где каждый сможет угоститься солдатской кашей.

Кроме того, гостей мероприятия ожидают разнообразные обучающие курсы, а мастера декоративно-прикладного творчества откроют благотворительную выставку-продажу своих работ. Часть собранных средств отправят на поддержку участников спецоперации. Помимо этого, на месте откроют сбор гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа в Telegram-канале.

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