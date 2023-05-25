Акция по очистке берегов «Марафон рек» пройдет в Краснодарском крае

Центральной площадкой федеральной акции 26 мая в Краснодаре станет берег реки Кубань.

Экологический флешмоб реализуют в поддержку нацпроекта «Экология». Его цель — привлечь внимание жителей к проблеме сохранения природы, раздельного сбора отходов и вовлечь их в экологическую повестку.

В Краснодаре к акции присоединятся корпоративные волонтеры «Росводоканала». Принять участие в «Марафоне рек» может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте акции, весь инвентарь участникам выдадут на месте. Все собранные отходы отдадут на переработку.

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