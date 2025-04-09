Акция «Монетная неделя» продлится на Кубани до 19 апреля

К монетной акции в Краснодарском крае подключились почти 3 тыс. магазинов и 178 отделений банков.

«Жители смогут бесплатно обменять мелочь на купюры или зачислить ее на счет в отделениях банка. Также можно принести монеты в сетевые магазины. Условия в них могут отличаться, поэтому уточняйте их заранее», — рассказал заместитель начальника Южного ГУ Центрального банка РФ Владимир Лютов.

Он уточнил, что подробную информацию и адреса участников акции можно найти на сайте проекта «монетнаянеделя.рф».

В прошлом году акция проходила в два этапа: весной и осенью. Всего за это время жители Краснодарского края принесли в банки 1,5 млн монет на сумму более 6 млн рублей. Чаще всего кубанцы приносили монеты номиналом 10 рублей — их общая сумма составила 1,6 млн рублей. На втором и третьем местах — рублевые и двухрублевые металлические деньги.

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