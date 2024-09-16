Акция ко Всемирному дню донора костного мозга стартовала на Кубани

С 16 по 21 сентября акцию проводят в краевой Станции переливания крови на улице Димитрова, 166. Каждый желающий может пополнить банк донорской крови и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Пересадка костного мозга или стволовых клеток зачастую последний шанс на выздоровление для пациентов с гематологическими, онкологическими или другими тяжелыми заболеваниями, подчеркнул главный врач краевой Станции переливания крови Алексей Коденев.

«В России существует национальный регистр доноров. Его пополнение — важнейшая задача, стоящая перед обществом и государством», — добавил он.

Чтобы вступить в Федеральный регистр следует за два-три дня до посещения станции оформить заявление в личном кабинете на Госуслугах. Желающих помочь ждут в Краснодаре на улице Димитрова, 166.

С собой надо взять паспорт и СНИЛС. Перед сдачей крови не следует употреблять жирную, жареную, копченую, острую пищу, также нужно выспаться, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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