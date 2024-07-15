Акция «Дни вин Краснодарского края» стартовала на Кубани

Мероприятия проходят в федеральных и локальных розничных сетях, алкомаркетах, ресторанах и кафе. Акция продлится до 15 сентября.

В акции принимают участие вина, произведенные из выращенного в регионе винограда. Бутылки с кубанскими винами отмечают специальными ценниками и указателями с логотипом акции.

В кафе и ресторанах будут проводить тематические ужины, на которых гостям предложат акционные вина, а также расскажут об их достоинствах.

Организатором мероприятия выступил департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Кубани. Цель акции ― повысить популярность кубанских вин.

«При проведении акции эффект виден сразу: сбыт винодельческой продукции региона показывает до 15% роста», — отметил руководитель департамента Роман Куринный.

Каждый год участниками акции становятся свыше 600 магазинов торговых сетевых компаний и более 100 лучших ресторанов Краснодара и курортных территорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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