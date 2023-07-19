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Акции Новороссийского комбината хлебопродуктов выросли вдвое после выхода России из зерновой сделки

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/aktsii-novorossijskogo-kombinata-hleboproduktov-vyrosli-vdvoe-posle-vyhoda-rossii-iz-zernovoj-sdelki
Акции Новороссийского комбината хлебопродуктов выросли вдвое после выхода России из зерновой сделки
Акции Новороссийского комбината хлебопродуктов выросли вдвое после выхода России из зерновой сделки

К концу 18 июля акции Новороссийского комбината хлебопродуктов стоили почти в два раза дороже, чем по итогам торгов на 14 июля — с 770 до 1 тыс. 475 рублей за одну акцию.

По словам экспертов, резкое увеличение стоимости ценных бумаг НКПХ — на 91,5% — началось после новости о выходе России из зерновой сделки. При этом отмечается, что такой рост выглядит спекулятивным: акции обновляют максимумы на повышенных оборотах.

«Информационным драйвером послужили новости о выходе РФ из зерновой сделки. Учитывая, что для бумаг характерен невысокий объем торгов, их котировки гораздо проще разогнать, чем фишки из первого эшелона. Однако бумаги могут также резко начать падать, после чего торговые объемы резко сократятся», — цитирует аналитиков «БКС Мир инвестиций» РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россия не будет продлевать зерновую сделку. Кому были выгодны условия Черноморской инициативы?

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