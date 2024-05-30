Актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни после продолжительной болезни

Информация о смерти Анастасии Заворотнюк появилась утром 30 мая на ее странице в социальных сетях.

«Сегодня ночью после тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни наша Настя», — говорится в аккаунте Заворотнюк.

Актрисе было 53 года. Последние годы своей жизни она боролась с онкологическим заболеванием.

Анастасия Заворотнюк родилась в Астрахани в 1971 году. Зрителям известна по ролям в фильмах: «Моя прекрасная няня», «Код Апокалипсиса», «Мамы», «Служебный роман. Наше время» и тд. Заворотнюк также сыграла более 20 ролей в театре и приняла участие в популярных телешоу.

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