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Активы ФК «Кубань» вновь выставили на торги за 36 млн рублей

Общество
22.07.2022 12:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/aktivy-fk-kuban-vnov-vystavili-na-torgi-za-36-mln-rublej
Активы ФК «Кубань» вновь выставили на торги за 36 млн рублей
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Конкурсный управляющий НАО «Футбольный клуб «Кубань» объявил о проведении торгов по продаже дебиторской задолженности компании. Начальная стоимость лотов составит 35,7 млн рублей, сообщается в Едином реестре банкротств.

На торги попали два лота. Среди них дебиторские задолженности в 236,3 млн рублей к ООО «Успенскоптторг». Ее планируют продать за 31 млн рублей. Вторым лотом являются права требования к бывшему финансовому директору клуба Владиславу Белецкому на сумму 36 млн рублей. Начальная стоимость составляет 4,7 млн рублей.

Торги проведут 25 июля на электронной площадке «Вердиктъ», сообщает РБК Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2020 года бренд «Футбольный клуб «Кубань» выставили на аукцион.

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