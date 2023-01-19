Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве оператора

О решении предъявить актеру Алеку Болдуину обвинения в непредумышленном убийстве женщины-оператора окружной прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс заявила 19 января.

Она уточнила, что обвинения Болдуину, а также оружейнику Ханне Гутерреш-Рид будут предъявлены до конца месяца.

«Актеру и продюсеру фильма «Ржавчина» Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутерреш-Рид будут каждому предъявлены по два пункта обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съемочной площадке в округе Санта-Фе в 2021 году», — заявила Кармак-Альтвайс.

Также сообщается, что режиссеру картины Джоэлу Соусе обвинений не предъявят. Помощник режиссера Дэвид Холлс пошел на сделку со следствием — он признал себя виновным в халатном обращении с оружием в обмен на условный срок, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре 2021 года на съемках фильма «Ржавчина» реквизитный пистолет оказался заряжен боевыми патронами. Алек Болдуин выстрелил из него и попал в двух человек. Режиссер Джоэл Соуса был ранен в ключицу, оператор Галина Хатчинс от полученного ранения скончалась.