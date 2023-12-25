Актера сериала «Слово пацана» арестовали по обвинению в убийстве

Речь идет о Сергее Базанове. Он сыграл эпизодическую роль в нашумевшем сериале «Слова пацана. Кровь на асфальте».

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Базанова, как обвиняемого по делу об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева, которое совершили в 2011 году.

Тогда четверо неизвестных напали на бизнесмена и попытались отнять сумку в которой было около 1 млн долларов. Дзабиев оказал сопротивление, но преступники выстрелили ему в голову из пистолета. Преступники забрали сумку с деньгами и скрылись, а предприниматель позже умер в больнице от полученных травм.

По этому уголовному делу задержали двух подозреваемых. Базанов проведет под стражей ближайшие два месяца — до 20 февраля, сообщает агентство новостей «Москва».

В сериале «Слова пацана. Кровь на асфальте» Базанов сыграл эпизодическую роль представителя криминального мира. Во второй серии его персонаж провел боксерский спарринг против одного из главных героев — «Вовы Адидаса». Информация об участии Базанова в других картинах в интернете отсутствует.

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