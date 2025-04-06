Актер Сергей Безруков поделился видео на фоне моря в Сочи

Народный артист России и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков приехал в Сочи с гастролями — 6 и 7 апреля в Зимнем театре пройдут показы спектакля «Казанова. Ars. Vivendi».

До этого Безруков успел сыграть спектакль в Краснодаре, а после посетил Майкоп, где ему присвоили звание Народного артиста Адыгеи.

В Сочи до спектакля Безруков успел прогуляться по городу и по традиции посетил галерею современного искусства. Также актер выложил в соцсетях видео на фоне моря и пригласил жителей и гостей курорта на свой спектакль в Зимнем театре.

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