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Акробат Александр Лисицын: на ЧМ сейчас ввели такие правила, что нет шанса на ошибку

Спорт
27.10.2022 11:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/akrobat-aleksandr-lisitsyn-na-chm-sejchas-vveli-takie-pravila-chto-net-shansa-na-oshibku
Видео канала «Кубань 24»

Международный сезон в прыжках на батуте завершится в ноябре чемпионатом мира в Софии. Турнир пройдет без российских спортсменов.

На этих соревнованиях кубанцы претендовали бы на медали. Например, четырехкратный чемпион планеты по прыжкам на акробатической дорожке Александр Лисицын. В 2021 году он победил в личном, командном и смешанном турнире.

«На чемпионате мира было бы интересно, потому что теперь сделали такие правила, что шанса на ошибку вообще нет. То есть надо выверить все от и до. Где-то чуть ошибешься, и ты не проходишь ни в квалификацию, ни в финал. То есть шансов вообще нет. Хотелось бы, чтобы нас допустили на соревнования», — сказал четырехкратный чемпион мира по прыжкам на акробатической дорожке Александр Лисицын.

Лисицын пропустил все этапы Кубка мира, один из которых должен был пройти в Санкт-Петербурге. Еще в этом сезоне прошли чемпионат Европы в Италии и Всемирные игры в США. У кубанского акробата в этом году было всего два всероссийских старта, после чего он решил залечить травмы. Впереди сборы и подготовка к следующему сезону. Лисицын надеется выступить на чемпионате мира в конце 2023 года.

Автор:
Максим Герасин
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