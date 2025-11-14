Аким Павлюков: для боксера важен чемпионский характер

Гости программы «Детали» — директор Регионального центра спортивной подготовки по боксу министерства спорта Кубани, заслуженный мастер спорта России, заслуженный работник ФКиС Краснодарского края Сергей Водопьянов, мастер спорта России, победитель Первенства Европы по боксу среди юниоров 19-22 года (2025г., г. Ереван) Аким Павлюков, мастер спорта России, победитель Первенства Европы по боксу среди юниорок 17-18 лет (2025г., г. Ереван) Кристина Борисенко, тренер сборной Краснодарского края по боксу Макар Малина.



Боксеры Краснодарского края завоевали золотые медали на первенстве Европы в Ереване. На эти соревнования приехали около 300 спортсменов из 25 стран. Турнир проходил для атлетов в возрасте от 17 до 22-ух лет. Некоторым кубанским спортсменам удалось завершить бои досрочно. Об этой и других победах кубанских боксеров поговорили в «Деталях».