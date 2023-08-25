Академия НАТ впервые в Краснодаре проведет первый обучающий семинар для топ-менеджеров медиа
Общество
25.08.2023 10:17
Семинар запланирован на 7-8 сентября. В нем примут участие топ-менеджеры региональных СМИ, а также специалисты по продажам, СММ.
Среди спикеров ожидаются не только представители федеральных и региональных медиа, но представители соцсетей и площадок.
Темы семинара: монетизация СМИ, СММ,PR, применение искусственного интеллекта в работе медиа, создание вирального видео и другие.
К участию приглашаются все медиа ЮФО, а также Северного Кавказа и любых других регионов.
Участие в семинаре бесплатное. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте. Количество мест ограничено.
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