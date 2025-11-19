Камо Айрапетян: сегодня армянам и армянской церкви в России нужно объединиться

В Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко 19 ноября прошла отчетно-выборная конференция общественной организации «Союз армян России» Краснодарского края.

На сессии представили доклад о деятельности национально-культурной организации с 2021 по 2025 годы. В рамках конференции председателем регионального отделения организации переизбрали Камо Айрапетяна. Этот пост он будет занимать ближайшие пять лет.

В своем докладе Камо Айрапетян говорил в том числе о необходимости единения и поддержки Армянской апостольской церкви, которая, по его словам, подверглась гонению со стороны властей на территории Армении.

«Единство армянского народа и Церкви является незыблемым национальным кодом, дающим нам силы и уверенность в будущем в самые трудные времена. И сегодня, когда дорвавшаяся до власти группа политиканов-временщиков из своих личных, меркантильных интересов хочет подорвать уважение к Церкви, к ее предстоятелю и священнослужителям, Церкви как никогда нужна искренняя и деятельная народная поддержка», — подчеркнул Айрапетян.

«Российский народ протянул армянскому народу руку помощи и дал защиту в условиях исторических притеснений и геноцида. Россия приняла армянский народ и стала для нас родным домом. И мы благодарны ей за это», — сказал Айрапетян.

Он отметил, что сегодня армянам России и армянской церкви в России необходимо объединиться, «чтобы стать сильнее».

«Сила нам нужна, чтобы защитить от нападок нашу веру и наши традиции. Сила и единомыслие нам нужны, чтобы отстоять наши многовековые традиции дружбы с Россией, не дать исказить память предков и защитить будущее наших детей и внуков. Если сегодня мы будем пассивны, то завтра нам некого будет обвинять в нашем бездействии, так как за всё случившееся мы будем нести ответственность сами», — добавил Айрапетян.

