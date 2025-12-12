Ахра Саманджия: на конкурсы всегда едем за победой и хорошими эмоциями

Гости программы «Хорошее утро» — участники ансамбля танца «Ритмы Кавказа» Эльмира Кушу, Михаил Лютов, Зара Вардапетян и их руководитель, засл. арт. Республики Абхазия Ахра Саманджия.

В эфире «Хорошего утра» гости рассказали о своей победе в Первых Международных Пифийских Играх в области культуры, которые прошли в Дубае, о том, как готовились к выступлениям, своих впечатлениях, а также исполнили два танца. Михаил Лютов поделился историей о том, как желание удивить сочинскую бабушку танцем на юбилее привело его в ансамбль «Ритмы Кавказа».