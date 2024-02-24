Агроном Викулов рассказал, когда нужно сажать семена на рассаду

Ближе к весне дачникам пора начинать думать о рассаде, советует агроном Владимир Викулов.

Первыми нужно посеять семена острых перцев. Сразу следом стоит приступить к посеву сладких перцев и баклажанов, отметил специалист.

«Время посева семян всегда надо отсчитывать назад от времени высаживания рассады в теплицу или в грунт. Если человек высаживает рассаду перцев в теплицу 1 мая, ее возраст должен составлять 50-55 дней. Мы отсчитываем назад этот срок и добавляем еще несколько дней на сам процесс прорастания семян», — уточнил Викулов.

После перцев и баклажанов можно начать выращивать рассаду томатов. Их высеивают позже, так как они быстрее растут. В открытый грунт (на огороде) томаты стоит сажать только после установления теплой температуры, примерно в начале июня. Рассаде томатов должно быть около 40-45 дней, то есть нужно заниматься в середине апреля.

«Возраст рассады тыквенных культур — огурцов, кабачков — должен составлять не более 25-30 дней. При наступлении тепла огородник в свою теплицу может единовременно высаживать все эти овощи», — рассказал агроном в интервью радио Sputnik.

Специалист посоветовал четко отсчитывать необходимый возраст рассады, так как если ее перерастить, она будет долго приживаться в огороде. В целом, чтобы получить гарантированный урожай, можно купить рассаду ближе ко времени посадки в местных профильных хозяйствах, добавил агроном.

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