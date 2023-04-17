Полиция проверяет видеозапись из лифта: агрессивная женщина била дочку по голове и хватала ее за волосы

Инцидент произошел утром 17 апреля в многоквартирном доме на улице Круговой, 4В корпус 3 в Фестивальном микрорайоне.

В соцсетях опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как мать сначала ударила свою несовершеннолетнюю дочь головой об зеркало, а затем она несколько раз ударила ребенка руками по голове и схватила за волосы. Этой информацией заинтересовались в полиции.

«На основании выявленной в СМИ публикации в настоящее время сотрудниками краснодарской полиции инициативно назначено проведение проверки, в ходе которой действиям женщины дадут правовую оценку», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Кроме того, правоохранители проверят условия проживания несовершеннолетней девочки в семье. По окончании проверки примут законное процессуальное решение.

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