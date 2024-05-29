Аграрии Павловского района приступили к сортовой прополке семенных посевов

Ручной труд до сих пор используют в сельском хозяйстве при выращивании семян пшеницы. Только человек с наметанным глазом может правильно выполнить сортовую прополку — когда в поле оставляют лучшие колосья.

Ирина Носачева работает экологом на предприятии, но сейчас в поле она звеньевая на прополке.

«Видно, конечно. Уже не первый год мы ходим на сортовые прополки. Поэтому строение колоса, цвет колоса — все это видно», — рассказывает инженер-эколог научно-производственного хозяйства Ирина Носачева.

Прочесывают поле в период налива колоса на предприятии и рабочие, и бухгалтеры, и экономисты, и инженеры. Это особый период, когда необходимо строго следить за сортовой чистотой семенных посевов озимой пшеницы знаменитой краснодарской селекции.

Научно-производственное хозяйство в Павловском районе продает семена озимой пшеницы в разные регионы страны и ближнего зарубежья. Товар должен быть идеальным и соответствовать всем заявленным критериями.

«Если посмотреть по сторонам, сразу становится видно строение колоса, цвет. Сразу видно, что другие сорта. Их можно легко определить по внешнему виду», — говорит специалист по связям с общественностью научно-производственного хозяйства Дарья Пасечниченко.

В этом году в хозяйстве выращивают шесть новых элитных сортов озимой пшеницы. Их получили от ученых Национального центра зерна имени Лукьяненко. К примеру, сорт «кубань» — самый скороспелый, зимостойкий «федор», а «школа» устойчива к осыпанию зерна. Смешения семян или генетические сбои недопустимы.

«Хромосомы родительские расщепляются, и какой-то из побегов дает больше роста, выше становится. Допустим, возьмем людей. Папа, мама — маленькие, а сын большой. Значит, дедушка был такой. Есть такие моменты и у пшеницы», — рассказывает агроном-семеновод научно-производственного хозяйства Юрий Нижников.

Всего в научно-производственном хозяйстве около 3 тыс. га семенных посевов. Сортовая прополка продлится несколько недель и завершится перед уборкой урожая.