Аграрии Кубани приглашают отметить День урожая походом на ярмарку в Краснодаре

В Краснодаре в последние выходные октября открылись традиционные фермерские ярмарки. На осенних прилавках — тыква, мед, орехи, соленья, свежие овощи и фрукты.

Кроме того, на ярмарках выходного дня в Краснодаре можно купить мясо, рыбу выпечку и молочную продукцию прямо от производителей, которые приезжают в краевую столицу, чтобы порадовать покупателей свежей местной продукцией.

Осенний урожай кубанских аграриев представлен в Краснодаре на 12 площадках.

ул. им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1);

ул. Уральская (вблизи дома № 170/7);

ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1);

ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

ул. им. Дзержинского (вблизи дома № 213);

ул. им. Каляева (вблизи дома № 198);

ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);

ул. Одесская (вблизи дома № 48);

ул. Восточно-Кругликовская, 26;

ул. Западный Обход, 34;

проспект Чекистов (вблизи дома № 9);

ул. им. Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской).

Ярмарки работают с 8:00 до 15:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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