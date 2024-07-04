Аграрии Краснодарского края убрали первый миллион гектаров пшеницы

Убранный урожай составляет порядка 60% от общей площади озимых посевов в крае.

В Ейском районе в одном из хозяйств на поле одновременно работают семь комбайнов. Следом за ними проходит дискатор — это устройство, которое измельчает остатки стеблей и готовит почву к последующей вспашке.

В этом году зимой шли сильные дожди, из-за чего озимые залило, а в мае ударили заморозки. Ожидалось, что урожайность упадет. Но сейчас некоторые хозяйства северной зоны края собирают с гектара около 70 ц пшеницы. В среднем по краю урожайность 65 ц с 1 га. Таких результатов удалось добиться благодаря работе аграриев и селекционеров.

«Сорта «Таня» и «Алексеич» нашей кубанской селекции пока лидеры по нашему хозяйству. Они дают урожайность за 70 центнеров. «Бумба» тоже неплохой: дает по 63-65 ц», — рассказывает главный агроном сельхозпредприятия Андрей Шаверов.

В этом хозяйстве жатву пшеницы завершат через три дня. После будет небольшой перерыв, затем аграрии приступят к уборке нута.