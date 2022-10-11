Аграрии Кореновского района собрали больше половины урожая сахарной свеклы
Экономика
11.10.2022 13:26
Только одно из хозяйств Кореновского района отвело под эту культуру более 260 га. С сентября уже собрали больше половины выращенного. Средняя урожайность года — 507 ц/га.
«Сахаристость скачет от 17% до 18%, сорность — где-то 5-6%. Семь единиц техники участвует в уборке, из них две — это уборочный комбайн и дефолиатор. Пять единиц — это КамАЗы для своевременного вывоза сахарной свеклы на завод», — сказал главный агроном научно-производственного хозяйства Константин Мартемьянов.
План хозяйства — выкопать 9,5 тыс. т сахарной свеклы. Завершить работы рассчитывают уже на этой неделе. Собранный корнеплод отправляется на местный сахарный завод.
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