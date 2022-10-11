Аграрии Кореновского района собрали больше половины урожая сахарной свеклы

Видео канала «Кубань 24»

Только одно из хозяйств Кореновского района отвело под эту культуру более 260 га. С сентября уже собрали больше половины выращенного. Средняя урожайность года — 507 ц/га.

«Сахаристость скачет от 17% до 18%, сорность — где-то 5-6%. Семь единиц техники участвует в уборке, из них две — это уборочный комбайн и дефолиатор. Пять единиц — это КамАЗы для своевременного вывоза сахарной свеклы на завод», — сказал главный агроном научно-производственного хозяйства Константин Мартемьянов.

План хозяйства — выкопать 9,5 тыс. т сахарной свеклы. Завершить работы рассчитывают уже на этой неделе. Собранный корнеплод отправляется на местный сахарный завод.