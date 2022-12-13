Африканского льва конфисковали у «Планеты Океан» в Анапе
Мировой судья удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к выставочному комплексу «Планета Океан».
Суд установил, что организация содержала африканского льва в ненадлежащих условиях и признал ее виновной в уничтожении редких животных в рамках административной статьи 8.35 КоАП РФ.
«Планете Океан» назначили штраф в размере 500 тыс. рублей и конфискацию животного. Ранее суд удовлетворил требования Анапской межрайонной прокуратуры о наложении на льва ареста, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Судебные приставы держат под контролем ситуацию с арестом африканского льва в Анапе. Сейчас он находится на ответственном хранении там же, где и был ранее — в выставочном комплексе «Планета Океан». Акт о наложении ареста на льва составили в присутствии понятых. Проверки показали, что животное никуда не перемещали, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Анапы обеспокоились судьбой льва, рычащего в клетке в центре города. После обращения жителей на место выехала межведомственная комиссия, в которую вошли ветеринар и сотрудники управлений по курортам, туризму и сельскому хозяйству.
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