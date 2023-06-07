Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Аферистка обманула шестерых жителей Кубани при продаже несуществующих турпутевок на отдых за границей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aferistka-obmanula-shesteryh-zhitelej-kubani-pri-prodazhe-nesushhestvuyushhih-turputevok-na-otdyh-za-granitsej
Аферистка обманула шестерых жителей Кубани при продаже несуществующих турпутевок на отдых за границей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полицейские Краснодара получили оперативную информацию о том, что 34-летняя местная жительница причастна к дистанционному мошенничеству с турпутевками.

Во время проверки полицейские установили, что женщина по месту своей регистрации не живет и фактически находится в Санкт-Петербурге. Подозреваемую задержали. Установили, что в течение нескольких лет злоумышленница под видом менеджера по туризму предлагала клиентам авиабилеты и турпутевки в зарубежные страны. Получив деньги, она исчезала.

И-за действий мошенницы пострадали 6 жителей Краснодара и Горячего Ключа. Ущерб превысил 530 тыс. рублей. Деньги аферистка потратила на личные нужды, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемую до суда отпустили под подписку о невыезде. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Читайте также: в Сочи задержали афериста из Москвы, продававшего путевки в несуществующий детский лагерь.

Статьи
Топ-7 продуктов для здоровья пенсионеров
Топ-7 продуктов для здоровья пенсионеров
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 июня
Гастроэнтеролог рассказала, как помочь себе при отравлении паленым алкоголем
Гастроэнтеролог рассказала, как помочь себе при отравлении паленым алкоголем
Отит: причины и симптомы у детей и взрослых
Отит: причины и симптомы у детей и взрослых
Яблочные новинки: презентация Apple WWDC 2023
Яблочные новинки: презентация Apple WWDC 2023
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях