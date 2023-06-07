Аферистка обманула шестерых жителей Кубани при продаже несуществующих турпутевок на отдых за границей

Полицейские Краснодара получили оперативную информацию о том, что 34-летняя местная жительница причастна к дистанционному мошенничеству с турпутевками.

Во время проверки полицейские установили, что женщина по месту своей регистрации не живет и фактически находится в Санкт-Петербурге. Подозреваемую задержали. Установили, что в течение нескольких лет злоумышленница под видом менеджера по туризму предлагала клиентам авиабилеты и турпутевки в зарубежные страны. Получив деньги, она исчезала.

И-за действий мошенницы пострадали 6 жителей Краснодара и Горячего Ключа. Ущерб превысил 530 тыс. рублей. Деньги аферистка потратила на личные нужды, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемую до суда отпустили под подписку о невыезде. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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