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Аферист из Татарстана выманил у сочинца 600 тыс. рублей на майнинговую ферму

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aferist-iz-tatarstana-vymanil-u-sochintsa-600-tys-rublej-na-majningovuyu-fermu
Аферист из Татарстана выманил у сочинца 600 тыс. рублей на майнинговую ферму
Фото t.me/police_sochi

В полиции Адлера завершили расследовать уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Татарстана, которого обвиняли в мошенничестве.

По данным следствия, мужчина убедил знакомого купить оборудование для майнинга криптовалют. Он получил от сочинца 600 тыс. рублей, купил ферму и решил оставить ее себе.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Во время расследования оборудование изъяли дома у подозреваемого. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы уголовного дела направили в суд, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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