Адреса точек для запуска салютов на Новый год опубликовали в Новороссийске

Несмотря на то, что в городе-герое отказались от запуска новогодних салютов в предстоящие праздники, для желающих сделать это самостоятельно определили площадки.

В Южном районе площадками для запуска фейерверков станут пляжи «Суджукская коса» и «Алексино», в Центральном районе — «Форумная площадь» у морвокзала, пляж «Нептун», улица Набережная Серебрякова, 47А (площадка возле декоративного сооружения «Морские коньки»), улица Набережная Серебрякова, 39А (площадка у скульптуры «Дельфины»), Горпляж.

В Восточном районе салюты можно запускать на Сухумском шоссе, 84 — площадка между памятником «Героям-танкистам» и поликлиникой № 3, в Приморском районе — площадка по улице 2А в Борисовке.

В Раевской, Абрау-Дюрсо, Натухаевской и в Гайдуке фейерверки можно запускать со стадионов, в Мысхако — с площадки перед Домом Культуры, в Глебовском — на пляже в Южной Озереевке, в Верхнебаканском — на площадке напротив поликлиники №7 на улице Титановской, 22, сообщает NR_novosti.

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