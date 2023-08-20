Абитуриентов в области IT-технологий в Краснодарском крае стало на 20% больше

Количество поданных заявлений в кубанские вузы с начала года значительно превысило квоту.

Факультеты с направленностью IT находятся на пике популярности, отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

«И дело не только в том, что за инновациями – будущее, и все государственные, социальные и экономические процессы выстраиваются в соответствии с законами цифровизации, но и в том, что в нашей стране отечественные разработки в ближайшие десятилетия будут переживать настоящий «бум», – добавил он.

Например, КубГТУ принял более 12 тыс. заявлений на направления IT программ бакалавриата и специалитета. Также поступило почти 550 заявок в магистратуру. Лидируют направления «Информационная безопасность» и «Программная инженерия».

«Студенты видят карьерные перспективы. Работа в ИТ-сфере хорошо оплачивается, востребована на рынке труда. Но не стоит забывать, что цифровые профессии одни из самых сложных. Студентам важно постоянно обучаться и развиваться», – рассказал директор института компьютерных систем и информационной безопасности КубГТУ, доктор технических наук Роман Дьяченко.

В КубГУ на программы бакалавриата подали 9,5 тыс. заявлений, а в магистратуру — почти 1 тыс. В КубГАУ на программы бакалавриата подали более 4,5 тыс. заявлений, магистратуры – около 400, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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