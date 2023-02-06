8 упражнений для поддержки и восстановления здоровья глаз
Избежать факторов, отрицательно влияющих на зрение, в эпоху гаджетов практически невозможно. Но можно заботиться о своем зрении. С самого детства. Используя гимнастику для глаз.
Упражение № 1
Крепко зажмурьте глаза. Не спеша досчитайте до пяти. Откройте и посмотрите вдаль. Сделайте 6-8 повторов. В общей сложности это упражнение должно у вас занять минуту — полторы.
Упражнение № 2
Закройте глаза. Прикройте веки тремя пальцами обеих рук. Слегка надавите и удерживайте 3 секунды. Выполните 3-4 повтора.
Упражнение № 3
Медленно переводите взгляд справа налево, а затем снизу вверх. Повторите упражнение 10-12 раз.
Упражнение № 4
А теперь поморгаем. Интенсивно. Азартно. В течение двух минут. Это упражнение улучшает кровообращение, способствует стабилизации зрительных нервов.
Упражнение № 5
Представьте перед собой большую окружность. Не шевеля головой, медленно проведите взглядом по ней. Сначала по часовой стрелке, а потом против. Завершив упражнение, спокойно поморгайте. Сделайте 3 повтора.
Упражнение № 6
Скосите глаза, посмотрев на свой на кончик носа. Повторите упражнение 8-10 раз.
Упражнение № 7
А теперь постарайтесь как можно шире раскрыть глаза. Без помощи рук. Повторите упражнение 8-10 раз.
Упражнение № 8
В завершении зрительной гимнастики необходимо сесть, принять удобную позу и расслабиться. Интенсивно потрите ладони друг о друга, чтобы они разогрелись. Приложите разогретые ладони к глазам. Центр ладони должен быть на уровне зрачка. Между ладонями не должно быть просвета. Закройте веки и побудьте в таком положении одну – две минуты. Это упражнение называется «пальминг». Оно способствует полному расслаблению.
Вы заботитесь о здоровье своих глаз? Тогда не ленитесь и ежедневно выполняйте этот несложный комплекс упражнений.
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