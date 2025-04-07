50 новых граждан России отправили со склада маркетплейса в военкомат Сочи

Сотрудники ОМОН «Зверобой-Юг» ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками 385 военного следственного отдела СК РФ и полицейскими провели рейды в сортировочных центрах маркетплейсов на территории города-курорта.

Проверки прошли на складах в Центральном и Лазаревском районах Сочи. Во время рейдов устанавливали бывших мигрантов, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет.

Во время рейдов документы проверили более чем у 300 бывших мигрантов. Проверка показала, что 50 их уклонились от постановки на воинский учет. Нарушителей доставили в военный комиссариат, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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