40 тысяч мальков лосося выпустили в реку в Сочи при поддержке девелопера AVA

Компания AVA Group совместно со специалистами рыбоводческого хозяйства АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» провел экологическую акцию по восстановлению популяции черноморского лосося (кумжи), занесенного в Красную книгу.

В рамках акции в реку Мзымта в Сочи выпустили 40 000 мальков общим весом 153 кг. Процедура была проведена в соответствии с природоохранным законодательством под контролем уполномоченных органов власти.

Для AVA Group подобные акции – это системная работа, которая является для компании частью ее экологической программы по восстановлению редких видов рыб. Так, в 2023 году AVA Group уже финансировала разведение мальков кумжи: тогда в естественную среду обитания выпустили 3000мальков, выращенных до шестимесячного возраста. А в 2020 году при поддержке AVA Group в реку Кубань выпустили 126 500 единиц молоди стерляди.

Проект по увеличению популяции черноморского лосося, который поддержан AVA Group, реализуется в рамках комплексного развития территории жилого комплекса «Летний» в Сочи. Ранее для жителей города здесь была благоустроена новая набережная, проведены берегоукрепительные работы, предусматривающие восстановление водных биологических ресурсов. А за последние два года при поддержке AVA Group в море было выпущено более сорока тысяч мальков.

«Говоря про нашу работу по разведению редких видов рыб хочется избежать клише вроде «это наша корпоративная социальная ответственность», но это так и есть. Мы подходим к этому безо всякого формализма, четко понимая, что через поддержку социальных проектов можем напрямую влиять на экологическую обстановку регионов своего присутствия», – говорит о проекте президент многопрофильного холдинга AVA Group Ваган Арутюнян.

Черноморский лосось (кумжа) занесен в Красную книгу, находится под охраной государства. Многие годы рыба являлась объектом промысла, что привело популяцию на грань исчезновения. Работа по увеличению численности и регулярный выпуск мальков приносит свои плоды – популяция лососевых в бассейне Чёрного моря постепенно увеличивается.