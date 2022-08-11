40 тонн гуманитарных грузов доставлены из Краснодарского края в Рубежное

40 тонн гуманитарных грузов доставлены из Краснодарского края в Рубежное

Второй центр гуманитарной помощи в Рубежном открыли депутат Госдумы Сергей Алтухов («Единая Россия») вместе с руководителем группы межпарламентского взаимодействия с ДНР и ЛНР Виктором Водолацким и председателем Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко.

Из Краснодарского края в новый центр уже доставлено около 40 тонн гуманитарных грузов. В гуманитарных центрах Рубежного ведется раздача нуждающимся продуктов, средств личной гигиены, бытовой химии, автономных электроприборов и бутилированной воды. В новом центре горожане также смогут получить строительные материалы для восстановления своего жилья.

-Мы собирали груз под конкретные запросы жителей Рубежного. При участии кубанских предприятий, постарались все позиции закрыть. После встречи с коллективом городской больницы также сформировали список необходимых медикаментов. Мы взяли шефство над Рубежным, так что работа эта будет продолжена, сказал Сергей Алтухов.

Кроме двух гуманитарных центров, командой Сергея Алтухова в Рубежном открыла пункты горячего питания, где ежедневно готовят на 700 человек. В городе пока отключены газ и электричество и горячую пищу для горожан готовят с помощью привезенных с Кубани электрогенераторов.

В сборе помощи Рубежному приняли участие предприятия Краснодара, Туапсе, Горячего Ключа, Северского района, Новороссийска: ООО «НПП Флореаль», ООО «Кубанская бумажная фабрика», ООО «Еврохим-Белореченские минудобрения» и др. Серей Алтухов поблагодарил за помощь в сборе гуманитарной помощи всех неравнодушных граждан, кубанские промышленные предприятия и департамент промышленной политики Краснодарского края.

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Всего на сегодняшний день Кубань отправила в ДНР и ЛНР почти 800 тонн гуманитарных грузов.