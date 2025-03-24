40 млн рублей направят на расчистку Краснодарского водохранилища

Краснодарское водохранилище в этом году ждет генеральная уборка. От мусора планируют очистить 160 га. На это из федерального бюджета направят 40 млн рублей. Кроме того, в этом году начнут разработку проекта по расчистке дна водохранилища от ила. Работы проведут в местах, где в Краснодарское море впадают реки Белая и Кубань.

Состоянием Краснодарского водохранилища обеспокоены как обычные жители края, так и аграрии, серьезно загрязнены русла Кубани и Белой, рек-притоков сооружения. Из-за этого чаша водоема может наполняться медленнее, что грозит обмелением и нехваткой воды для орошения рисовых чеков.

«На бетонной конструкции видно линию, которую оставила вода, это обычный уровень водохранилища. Сейчас расстояние от него до дна примерно в мой рост, это чуть меньше 2 м. Но благодаря обмелению видно, сколько сюда нанесло веток, больших коряг, пластиковых бутылок, другого мусора, а также ила и песка. Это все серьезно уменьшает объем чаши водохранилища», — сообщил корреспондент телеканала «Кубань 24» Майкл Шнырев.

Заиление сократило объем сооружения почти на 250 млн куб. метров. Но уже в этом году планируют начать работы по уборке акватории и дна. Очистить необходимо 161 га, на что из федерального бюджета по нацпроекту «Экологическое благополучие» направят более 40 млн рублей.

«Мы знаем, что оно заиливается наносами из впадающих в него горных рек, да и сама Кубань несет большое количество взвешенных веществ. Соответствующий план у нас уже подготовлен совместно с Минсельхозом России, который предусматривает определенные действия в зависимости от условий водности», — отметил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

По сравнению с мартом прошлого года — сейчас воды в водохранилище меньше на 300 млн куб. метров. Рисоводам остается уповать лишь на таяние снега и проливные дожди.

«Притоков с июля прошлого года и до 10 марта — свыше 150 куб. метров в секунду не было. Такого никогда не было», — сказал заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края Михаил Тимофеев.

Наполненность водохранилища критически важна, ведь на Кубани каждый год засеивают рисом около 115 тыс. га. Уборку ила и мусора планируют закончить к 2030 году.

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