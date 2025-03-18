2 млрд рублей планируют инвестировать в объекты водоснабжения в Краснодаре

В 2025 году 2 млрд рублей планируют инвестировать в объекты водоснабжения и водоотведения в Краснодаре. Об этом рассказали на общественном совете коммунальной компании.

Одной из главных тем обсуждения на общественном совете «Росводоканала Краснодар» стали итоги прошлого года, а также выполнение инвестиционной и производственной программ. 2024 год стал насыщенным для Краснодара. К примеру, на улице Кожевенной отремонтировали канализационный коллектор, а на улице Уральской реконструировали больше 1,5 тыс. м сетей водоотведения. Также на улице Трудовой Славы заменили почти 1 км старого железобетонного коллектора. Вместо него появился новый пластиковый — с увеличенным диаметром.

«Мы по-прежнему будем продолжать мероприятия, направленные на улучшение, на повышение надежности. Это перекладка сетей, реконструкция, модернизация. Будем продолжать работы по новому строительству. Это и водозабор «Новозападный», и водозабор в Знаменском, и в программе будет строительство сетей по Красных Партизан», — говорит генеральный директор «Росводоканала Краснодар» Дмитрий Павлюченко.

Также на встрече представители законодательной и исполнительной власти говорили об итогах операционной деятельности в Тихорецке. В прошлом году городской водоканал стал частью группы компаний. С того времени произошли существенные изменения в коммунальной инфраструктуре: заменили около 500 м сетей водоснабжения и столько же водоотведения. На эти цели было вложено больше 126 млн рублей. Это только часть масштабной модернизации.

«По итогам реализации наших масштабных проектов в рамках инвестиционной программы мы проинвестировали порядка 12 млрд рублей в общей сложности из тех 57 млрд, которые предусмотрены на период реализации концессии. В рамках производственной программы мы также выполняем свои обязательства. В целом — у нас налажен конструктивный диалог со всеми уровнями власти. Сегодня мы в этом тоже убедились», — отмечает GR-директор ГК «Росводоканал» Сергей Кржановский.

В 2025 году у представителей компании не менее грандиозные планы для улучшения качества жизни краевого центра и всего региона. Для этого планируют инвестировать более 2 млрд рублей в развитие инфраструктуры. Планируют отремонтировать канализационный коллектор на улице Московской, где периодически происходят провалы грунта. Всего до 2040 года в городе заменят свыше 30 км сетей.

«Процесс финансирования, модернизации отрасли идет очень серьезный. Инвестиционная программа выполняется на 100%, производственная программа выполняется. Результаты работы можно поставить в пример, поэтому оцениваем положительно. Надеемся на то, что темп будет только наращиваться», — рассказывает заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун.

И как показывает практика, деятельность общественного совета приносит положительные результаты. Открытый диалог государства, общества и бизнеса улучшает качество жизни кубанцев.

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