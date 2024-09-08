Информацию о найденной на пляже в Сочи морской мине опровергли в мэрии

Видео якобы снятое на черноморском побережье в районе Сочи, на котором отдыхающие на пляже азартно наблюдают, как несколько мужчин вытаскивают на берег похожий на морскую мину предмет, разлетелось по соцсетям утром 8 сентября.

В комментариях подписчики соревновались в остроумии рассуждая о «слабоумии и отваге» людей, находившихся на пляже, а также рассуждали об украинском происхождении мины, которую принесло к берегам Краснодарского края из района Одессы. Позже в некоторых Telegram-пабликах появилась информация о том, что выловленный в море шарообразный «рогатый» предмет — это муляж морской мины, возможно потерянный во время съемок одного из военных фильмов.

Некоторые «эксперты» даже уточняли, что это советская якорная морская мина образца 1957 года, содержащая внутри 30-40 кг взрывчатого вещества. Трогать, а тем более вытаскивать такой боеприпас на берег — смертельно опасно.

Точку в обсуждениях поставили в мэрии Сочи. Официальный Telegram-канал администрации города опубликовал сообщение о том, что видео, которое появилось и активно распространяется в соцсетях, точно снято не на территории курорта.

«Информация, опубликованная в пабликах, о нахождении на пляже постороннего предмета не подтвердилась. На территории Сочи такого факта не выявлено. Локация визуально не соответствует виду на сочинском побережье», — написали в Telegram-канале «Сочи официальный».

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