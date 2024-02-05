Ушаковка в 16 раз организовала мемориальную акцию «Красная гвоздика»

Город-герой уже который год поддерживает инициативу Ушаковки. Вместе со всем Новороссийском 2 февраля курсанты Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова в 16 раз провели мемориальную акцию «Красная гвоздика» в память о героях-малоземельцах, которые в далеком 1943 году освобождали город.

16 лет назад курсанты и руководство вуза выступили с инициативой организовать накануне Всероссийской вахты памяти «Бескозырка» в память о моряках-черноморцах свой ритуал. Инициативу поддержали, за прошедшие годы «Красная гвоздика» стала общегородским событием.

В рядах тех, кто в этот раз 2 февраля присоединился к акции, в основном молодые люди. Это курсанты Морского и Транспортного колледжей, учащиеся Навигацкой школы Ушаковки, юнармейцы, кадеты Новороссийского казачьего корпуса, представители Кубанского союза молодежи, школьники. Преемственность поколений сохраняется уже много лет, в университет приходят новые курсанты, подрастают юные новороссийцы, но акция живет.

Все эти годы мероприятие с подачи патриотического клуба «Шхуна ровесников» проходит у памятника «Неизвестному матросу». Торжественный караул традиционно возлагает гирлянду из цветов к подножию памятника, а гости, среди них представители городской администрации и кубанского казачества, депутаты, члены Движения поддержки флота несут к монументу цветы.

Обращаясь к подрастающему поколению, гости много говорили и о том, что мужество, храбрость и самоотверженность проявляют и сегодня наши бойцы, отстаивая интересы России в зоне СВО. В их числе есть и курсанты вуза.

Сергей Панченко, проректор ГМУ им. адмирала Ф. Ф.Ушакова:

«Неизвестный солдат… неизвестный матрос, это символы самой высокой степени беззаветного служения Отечеству, это символ непоколебимой веры в то, что твоя Родина вместе с тобой, что ты в любую секунду готов подняться на её защиту. Самое главное, что, приходя сюда, с этого самого момента, вы делаете всё происходящее частью вашей памяти, а значит потом сделаете частью памяти ваших детей и внуков. Передавайте её, храните и знайте, что именно эта память сохранит величие и славу нашей Родины!»

Память погибших героев-малоземельцев почтили минутой молчания, а после курсанты, кадеты и юнфлотовцы прошли торжественным маршем перед памятником Неизвестному матросу.

Молодые люди опустили в воды Цемесской бухты алые гвоздики. Цветы — символ пролитой крови во время высадки героического десанта, олицетворение мужества, храбрости и побед.

ДОСЬЕ:

Военно-патриотическая акция «Красная Гвоздика». Проводится с 2009 года по инициативе курсантов университета из состава молодежно-патриотической организации «Шхуна ровесников», как акция памяти всем морякам-черноморцам, в разные периоды нашей истории защищавших и погибших за Новороссийск. Их подвиг увековечен памятником Неизвестному матросу, установленным на набережной адмирала Серебрякова.

Ежегодно накануне Всесоюзной военно-патриотической акции «Бескозырка» у памятника Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова совместно с учебными заведениями города, при поддержке администрации, проводит ритуал памяти. С каждым годом количество участников растет, неизменными являются курсанты и члены патриотического клуба «Шхуна ровесников» разных поколений.