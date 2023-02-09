10 способов победить стресс

Каждый человек сталкивается со стрессовыми ситуациями. Ежедневно все подвергаются стрессу, как незначительному, так и вполне серьезному. Избежать его нельзя, а противостоять — можно. Несколько простых правил помогут побороть тревогу и позволят эффективно действовать в сложной жизненной ситуации.

Личное время

Выделите минимум 30 минут в день только для себя. Пусть весь мир подождет. Отключите телефон, планшет, ноутбук, телевизор. Абсолютно все ваши гаджеты. Предупредите близких, друзей, коллег по работе, что в ближайшие полчаса вас для них не существует. Сделайте то, что позволит отдохнуть не только вашему телу, но и мыслям. Это может быть прогулка, чтение книги, расслабляющая ванна или дыхательная гимнастика.

Дыхательная гимнастика

Дыхание — важное средство для релаксации. Примите удобную позу и в течение 7 секунд медленно вдыхайте через нос, выдыхая через рот, растянув выдох также на 7 секунд. Повторите упражнение семь раз. Это позволит нормализовать давление и поможет вам успокоиться.

Физические упражнения

Если есть возможность посещать тренажерный зал — прекрасно. Только не забудьте на время тренировки отключить телефон. Можно ежедневно делать по несколько упражнений у себя дома. Легкие физические нагрузки эффективно помогают организму бороться со стрессом.

Управление временем

Не паникуйте и не впадайте в состояние «яничегонеуспеваю». Распланировать свой день не так уж сложно. Главное это сделать! Утро — для самых важных и срочных дел. После обеда займитесь всем остальным.

Не засыпайте с телефоном

Первое время это будет сделать сложно. Потом привыкните и оцените всю прелесть того, что перестали брать телефон в постель. Хочется перед сном залипнуть в социальной сети, проверить почту, полистать мессенджеры? Не делайте этого. Дайте себе отдохнуть по-настоящему.

Не принимайте на себя чужие проблемы

Вы можете сопереживать, сочувствовать и помогать своим близким людям. Но не впускайте чужое несчастье в собственную жизнь. Не воспринимайте чужие проблемы, как свои собственные. Мысленно окружите себя прозрачным «пузырем», который защищает вас от проникновения всего негативного. Это придаст вам спокойствия и поможет почувствовать себя защищенным.

Откажитесь от алкоголя

В состоянии стресса такие стимуляторы, как кофеин и алкоголь, только усилят ваши тревожные ощущения. Лучше займитесь физкультурой. Даже небольшая (но желательно регулярная) физическая нагрузка увеличит уровень эндорфинов в крови, и вы почувствуете себя гораздо лучше.

Пересмотрите круг общения

Окружите себя людьми, которые в сложные для вас времена не усугубят ситуацию, а наоборот, улучшат ее. Если вы почувствовали себя плохо, позвоните своим хорошим друзьям, добрым знакомым, родным и близким. Тем, кто выслушает вас, найдет нужные слова и поддержит вас.

Не требуйте от себя слишком многого

Вы не обязаны быть лучшими во всем. Никто не может быть лучшим во всем! У вас есть слабости и недостатки. Признайтесь в этом сами себе, и жить станет намного легче.

Плохие дни случаются

Вы не должны никому (и прежде всего — себе самому) доказывать, будто в вашей жизни все прекрасно. И у вас бывает плохое настроение. Но именно бывает. Иногда. Это нормально. Если окружающие люди вас ценят и любят, то отнесутся к вам с пониманием. Изредко полезно чувствовать себя несчастным и осознавать, что в жизни все не так, как хотелось бы. Чем раньше вы это поймете и примете, тем для вас будет лучше!