10 причин стать волонтером

Для чего люди добровольно тратят время и силы на общественную деятельность и почему это важно и полезно не только обществу, но и самому волонтеру?

Провести время с пользой и не заскучать — выглядит как что-то невозможное. Но как раз этого и можно достичь с помощью волонтерства. Перечислим все топовые мотивации стать волонтером для тех, кто учится совмещать приятное с полезным.

Волонтерство дает возможность:

Стать ближе к любимому делу

В современном мире добровольцы востребованы в самых разных сферах, в том числе спортивной, учебной, гуманитарной.

Помощь нужна при организации событий, например сопровождение посетителей, настройка техники, поддержание порядка. И это могут быть события самого разного уровня, хоть местного, хоть мирового.

Сделать вклад в общество

Чем заниматься, волонтер выбирает сам, но деятельность, к которой он может примкнуть, появляется не на пустом месте. Волонтерское движение всегда реагирует на какой-то социальный запрос.

Завести знакомства

Волонтерские организации часто связаны с образовательными и государственными организациями, поэтому там собираются в том числе всевозможные специалисты. Но даже если вы не преследуете цель найти квалифицированные кадры или влиятелные связи на перспективу, среди волонтеров вы наверняка найдете друзей.

Узнать что-то новое

Так как волонтерское движение решает актуальные запросы, в нем можно постоянно быть в курсе актуальных тем. Займитесь волонтерством, чтобы собрать информацию о мире вокруг — это прекрасная пища для ума.

Новые люди также могут поделиться с вами опытом и знаниями.

Поблагодарить мир

В случае, когда вам хорошо, вы счастливы или считаете, что вам повезло, волонтерство — это чудесная возможность ответить миру добром.

Влиять на мир

Волонтер начинает с себя, и персональным участием может воздействовать на самые разные сферы, от экологии и общественной активности до культуры и науки.

Почувствовать себя полезным

Волонтерство — способ делать дело ради самого дела. Оно приносит и особый тип удовлетворения.

Сделать что-то для всеобщей выгоды может не каждый, многим просто не предоставляется случая. Но те, кто это делают, могут испытать уникальное чувство причастности к большому, общему, важному делу, событию, смыслу.

Это может помочь на поступлении в ВУЗ

Волонтерство — форма общественной деятельности, которую отмечают большинство экзаменаторов. Поступая, вы можете добрать недостающие баллы за вступительное испытание баллами за волонтерство, поэтому бескорыстная работа внезапно становится весьма выгодной.

Это активность

Как говорил путешественник Конюхов: «А что дома делать?». Когда и скучно и грустно, любая деятельность выдернет вас из хандры. А общественно значимая еще и придаст смысл вашему существованию. Просто найдите волонтерскую программу и вступите.

Это хорошо для портфолио

Как и при поступлении, в трудоустройстве волонтерство может вас выгодно характеризовать. Перечислите свои добровольческие заслуги в портфолио, это наверняка заметят — инициативные люди нужны всегда.

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