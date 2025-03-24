10-летний школьник катался на иномарке по оживленным улицам в Кавказском районе

Видеозапись, на которой ребенок управляет автомобилем Volkswagen Polo в Кавказском районе, появилась в социальных сетях.

Сотрудники Госавтоинспекции установили владельца автомобиля. В отношении родителей 10-летнего школьника составили административный протокол. Законным представителям мальчика грозит штраф в размере 30 тыс. рублей.

Кроме того, собранные материалы направили в комиссию по делам для принятия мер. С юным водителем и его родителями также провели профилактическую беседу, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и установили личность юного лихача. Им оказался 14-летний житель Краснодара. Подросток пообещал таких поступков больше не совершать.

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