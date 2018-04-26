Новости Краснодара и Краснодарского края

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На Кубани за период пандемии коронавирусом заразились более 430 медработников На Кубани за период пандемии коронавирусом заразились более 430 медработников

Политика

Кондратьев: решение продлить карантин на Кубани до 23 мая сохраняется

12:21 12 мая
На Кубани за период пандемии коронавирусом заразились более 430 медработников На Кубани за период пандемии коронавирусом заразились более 430 медработников

Общество

В Краснодарском крае за сутки выявили 99 новых случаев коронавируса

10:35 12 мая
На Кубани за период пандемии коронавирусом заразились более 430 медработников На Кубани за период пандемии коронавирусом заразились более 430 медработников

Экономика

На Кубани многодетные семьи получат в мае краевую единовременную матпомощь

14:00 12 мая
На Кубани за период пандемии коронавирусом заразились более 430 медработников На Кубани за период пандемии коронавирусом заразились более 430 медработников

Экономика

На Кубани с 12 мая возобновят работу предприятия АПК, промышленности и связи

12:36 12 мая
На Кубани за период пандемии коронавирусом заразились более 430 медработников На Кубани за период пандемии коронавирусом заразились более 430 медработников

Общество

На Кубани за период пандемии коронавирусом заразились более 430 медработников

13:39 12 мая

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