Новости Краснодара и Краснодарского края

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В Краснодаре «Европея» передала партию сплит-систем госпиталю ветеранов войн Кондиционеры установят в палатах. Летом у пожилых людей обостряются многие хронические заболевания. Поэтому комфортная температура в помещении будет способствовать выздоровлению.

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