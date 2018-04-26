Новости Краснодара и Краснодарского края

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16:15 ПроисшествияНа Кубани машина упала в канал, водитель погиб
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16:14 ЭкономикаДля пострадавших от коронавируса предприятий Кубани в два раза снизили налоги
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16:08 ПроисшествияВ Ейском районе судебные приставы взыскали с сельхозпредприятия 9,5 млн рублей
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16:01 ОбществоБилеты на поезда будут продавать с учетом социальной дистанции до 28 мая
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15:40 ПроисшествияПод Анапой парень на иномарке въехал в остановку и сбил школьницу
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15:36 ОбществоЖительница Краснодара обнаружила у себя во дворе семейство ежей
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15:30 ПроисшествияВ Сочи спасатели вынесли из леса травмировавшую колено туристку
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15:26 ОбществоВ Краснодаре принимать заявки в детсады будут с 1 июня по 15 августа
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15:14 ЭкономикаСочинские фермеры произвели за месяц 5 тонн козьего молока
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14:59 ПроисшествияВ Краснодаре BMW снесла остановку
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14:53 ОбществоВ Краснодаре на заседании оперштаба обсудили ремонт образовательных учреждений
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14:41 ЭкономикаНа Кубани «Ласточки» в Сочи и Краснодар начнут ездить после ослабления карантина
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14:17 ПроисшествияНа Кубани завели 12 административных дел о фейковых новостях про коронавирус
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14:00 ЭкономикаНа Кубани многодетные семьи получат в мае краевую единовременную матпомощь
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13:39 ОбществоНа Кубани в суды направили более 10 тыс. материалов о нарушении карантина
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13:39 ОбществоНа Кубани за период пандемии коронавирусом заразились более 430 медработников
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13:09 ОбществоКондратьев прокомментировал пикник в Новороссийске с участием чиновников
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12:59 ОбществоКондратьев: с 23 мая режим карантина внутри муниципалитетов прекращается
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12:47 ОбществоКондратьев поздравил медсестер края с профессиональным праздником
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12:36 ЭкономикаНа Кубани с 12 мая возобновят работу предприятия АПК, промышленности и связи
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12:34 ЭкономикаНа Кубани до 1 января 2021 года не будет взиматься курортный сбор
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12:29 ПроисшествияСоседи новороссийца вызвали МЧС из-за запаха тухлой рыбы из квартиры
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12:27 КультураИз-за продления карантина в краснодарском драмтеатре перенесли все спектакли
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12:21 ПолитикаКондратьев: решение продлить карантин на Кубани до 23 мая сохраняется
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12:12 ОбществоКубанские родители могут получить единовременную матпомощь
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12:08 ПроисшествияНа Кубани утопившему в канале трех пассажиров водителю дали 8,5 лет колонии
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11:53 ОбществоЖурналистка из Краснодара заразилась коронавирусом от друга из США
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11:49 ЭкономикаКраснодарский край экспортирует около 345 тыс. декалитров вина
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11:35 ОбществоВ сквере станицы Камышеватской появятся детская и крытая спортивная площадки
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11:30 ПроисшествияНа Кубани мужчина пришел в гости и 26 раз ударил ножом хозяина дома
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11:12 ОбществоВ Новороссийске в рамках нацпроекта благоустроят четыре дворовые территории
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11:07 ПроисшествияВ Туапсинском районе потушили крупный пожар на базе отдыха «Бриз»
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10:35 ОбществоВ Краснодарском крае за сутки выявили 99 новых случаев коронавируса
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10:35 ПроисшествияНа Кубани браконьер наловил рыбы на 4,2 млн рублей
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10:30 ОбществоНа Кубани оплатить коммунальные услуги можно дистанционно
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10:28 ЭкономикаВ Краснодаре количество безработных на фоне Covid-19 выросло на 4 тыс. человек
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10:27 ПроисшествияВ Сочи сгорели четыре машины
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10:08 ПроисшествияВ Туапсинском районе произошел пожар площадью 960 кв. метров в нежилом здании
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10:08 ПолитикаСовещание штаба по борьбе с коронавирусом 12 мая покажет телеканал «Кубань 24»
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10:06 ОбществоНа Кубани оформление в детские сады начнется не раньше 1 июня
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09:55 ПроисшествияНа Кубани в суд ушло дело о земельной афере на 50 млн рублей
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09:54 ОбществоВ Краснодаре коронавирус подтвержден у 806 человек
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09:45 ПроисшествияНа Кубани мстительная соседка сожгла сарай и испортила машину обидчицы
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09:41 ОбществоВ Брюховецком районе возведут здание начальной школы
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09:38 ОбществоАдыгея откроет на границе с Кубанью мобильные посты для тестирования на COVID-19
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