Жители Краснодарского края 25 октября увидят частичное солнечное затмение
Общество
24.10.2022 08:35
Это природное явление можно будет наблюдать с 12:35, максимальная фаза ожидается в 14:00, сообщили астрономы.
В это время Луна закроет большую часть Солнца. Для того, чтобы хорошо рассмотреть затмение, нужно надеть солнцезащитные очки или сварочную маску. Чтобы удачно сфотографировать это природное явление, в настройках камеры нужно выбрать короткую экспозицию и низкий уровень чувствительности к свету.
Читайте также: в Отрадненском районе школьники запустили в космос четыре наноспутника.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодарском крае водитель BMW Х5 погиб в ДТП с автобусом
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины