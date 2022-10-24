Жители Краснодарского края 25 октября увидят частичное солнечное затмение

Видео канала «Кубань 24»

Это природное явление можно будет наблюдать с 12:35, максимальная фаза ожидается в 14:00, сообщили астрономы.

В это время Луна закроет большую часть Солнца. Для того, чтобы хорошо рассмотреть затмение, нужно надеть солнцезащитные очки или сварочную маску. Чтобы удачно сфотографировать это природное явление, в настройках камеры нужно выбрать короткую экспозицию и низкий уровень чувствительности к свету.

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