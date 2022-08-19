Юрий Бурлачко провел встречу с жителями Анапы
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко встретился с активом курорта и доложил об итогах работы краевого парламента за минувшие пять лет.
В ходе мероприятия спикер краевого парламента рассказал собравшимся о формировании нормативной правовой базы.
«Депутатскому корпусу совместно с органами исполнительной власти пришлось переформатировать свою работу, в максимально сжатые сроки принимать решения по сохранению экономической стабильности в регионе, преодолению последствий пандемии, поддержке людей. За пять лет проведены 74 сессии, принято более 4 тыс. нормативно-правовых актов. Эти законодательные решения затрагивают практически все отрасли экономики, соцсферы и общественной жизни края», — подчеркнул Юрий Бурлачко.
Руководитель Заксобрания перечислил соцобъекты, которые появились в Анапе за последние пять лет. Так, открыто пять детских садов и одна школа, в городе и сельских округах установлено порядка сотни детских игровых комплексов, проведен капремонт здания детской поликлиники, открыт филиал детской поликлиники на улице Астраханской. В планах — открытие центра сосудистой хирургии на территории горбольницы и ремонт инфекционного отделения детской больницы.
Появились новые и обновлены существующие спортобъекты. Это спортзалы в общеобразовательных школах и при кадетской школе в Пятихатках, школа олимпийского резерва в Супсехе, физкультурно-оздоровительный комплекс в Цибанобалке, многофункциональные спортплощадки в Благовещенской и Большом Разноколе.
Построены три пожарные части, открыт аварийно-спасательный пост Службы спасения в хуторе Заря. Появились такие объекты, как военкомат и Дворец бракосочетания.
Идет строительство трех школ двух детсадов, филиала МФЦ в станице Анапской, ДК в селе Сукко и новых здравниц.
Жители Анапы смогли задать председателю ЗСК свои вопросы. Они касались всех сфер жизни города-курорта. Одна из центральных тем — благоустройство. В этом году в Анапе открыт сквер 300-летия прокуратуры России, завершается реконструкция парков в Витязево и Гостагаевской, строится с нуля парк в Супсехе.
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, слышны взрывы
- В Краснодаре пенсионерка передала заключенному в СИЗО накачанные наркотиками апельсины