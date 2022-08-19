Юрий Бурлачко провел встречу с жителями Анапы

Юрий Бурлачко провел встречу с жителями Анапы

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко встретился с активом курорта и доложил об итогах работы краевого парламента за минувшие пять лет.

В ходе мероприятия спикер краевого парламента рассказал собравшимся о формировании нормативной правовой базы.

«Депутатскому корпусу совместно с органами исполнительной власти пришлось переформатировать свою работу, в максимально сжатые сроки принимать решения по сохранению экономической стабильности в регионе, преодолению последствий пандемии, поддержке людей. За пять лет проведены 74 сессии, принято более 4 тыс. нормативно-правовых актов. Эти законодательные решения затрагивают практически все отрасли экономики, соцсферы и общественной жизни края», — подчеркнул Юрий Бурлачко.

Руководитель Заксобрания перечислил соцобъекты, которые появились в Анапе за последние пять лет. Так, открыто пять детских садов и одна школа, в городе и сельских округах установлено порядка сотни детских игровых комплексов, проведен капремонт здания детской поликлиники, открыт филиал детской поликлиники на улице Астраханской. В планах — открытие центра сосудистой хирургии на территории горбольницы и ремонт инфекционного отделения детской больницы.

Появились новые и обновлены существующие спортобъекты. Это спортзалы в общеобразовательных школах и при кадетской школе в Пятихатках, школа олимпийского резерва в Супсехе, физкультурно-оздоровительный комплекс в Цибанобалке, многофункциональные спортплощадки в Благовещенской и Большом Разноколе.

Построены три пожарные части, открыт аварийно-спасательный пост Службы спасения в хуторе Заря. Появились такие объекты, как военкомат и Дворец бракосочетания.

Идет строительство трех школ двух детсадов, филиала МФЦ в станице Анапской, ДК в селе Сукко и новых здравниц.

Жители Анапы смогли задать председателю ЗСК свои вопросы. Они касались всех сфер жизни города-курорта. Одна из центральных тем — благоустройство. В этом году в Анапе открыт сквер 300-летия прокуратуры России, завершается реконструкция парков в Витязево и Гостагаевской, строится с нуля парк в Супсехе.